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​Байден підписав законопроєкт про виділення Україні $40 млрд

Новий пакет допомоги передбачає спрямування $6 млрд на зброю для України та навчання збройних сил.

​Байден підписав законопроєкт про виділення Україні $40 млрд
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джозеф Байден підписав закон про виділення 40 мільярдів доларів Україні до кінця 2022 фіскального року, 30 вересня.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Текст закону, після голосування в Сенаті США цього тижня, було доставлено на підпис президентові до Південної Кореї, де Байден перебуває з візитом.

Президент США подякував лідерам обох палат Конгресу "за швидке внесення цього законопроєкту, щоб гарантувати, що фінансування для цих важливих потреб не буде припинятися".

"Ресурси, які я просив, дозволяють нам надсилати ще більше зброї та боєприпасів в Україну, поповнити власні запаси та підтримувати війська США, які дислокуються на території НАТО", - йдеться у заяві Білого дому.

Новий пакет допомоги передбачає спрямування $6 млрд на зброю для України та навчання збройних сил, більше $8 млрд  - на поповнення військових запасів США, які зменшились через надання зброї Україні. Майже $4 млрд фінансування буде спрямовано на зміцнення сил США в європейському регіоні. Більше $8 млрд  піде на економічну підтримку України, тощо.

Нагадаємо,  12 травня, сенатор-республіканець зі штату Кентуккі Рендал Пол одноосібно заблокував пришвидшену процедуру розгляду нового пакету допомоги для України. Сенатор вніс проєкт поправки до законопроєкту, пропонуючи створити посаду окремого інспектора, який перевіряв би виділення коштів у рамках цього пакету.

При цьому речник Пентагону Джон Кірбі 13 травня заявив, що якщо законопроєкт не буде прийнято до наступного четверга, 19 травня, це може вплинути на можливість США безперебійно надавати військову допомогу Україні.

17 травня на процедурному голосуванні Сенат США ухвалив виділення Україні $40 млрд.

20 травня телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що Байден може підписати закон про виділення Україні $40 млрд фінансової допомоги під час перебування в Південній Кореї.

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