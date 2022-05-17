На процедурному голосуванні Сенат США ухвалив виділення Україні 40 млн доларів

Верхня палата Конгресу США переважною більшістю голосів 16 травня ухвалила припинити дебати стосовно законопроєкту про виділення майже 40 млрд доларів на підтримку України та перейти до подальших кроків.

Про це повідомляє Укрінформ.

Згідно з повідомленням, за те, щоб припинити обговорення законопроєкту та призначити остаточне голосування щодо нього пізніше цього тижня, проголосував 81 сенатор. Одинадцять законодавців висловилися проти (усі – республіканці). Ще восьмеро не були присутні в сесійній залі.

Один республіканець, який виступив проти законопроєкту в нинішньому вигляді, сенатор Джош Холі після голосування пояснив свою позицію.

"Витратити 40 млрд доларів на допомогу Україні – це понад утричі більше, ніж витратила вся Європа разом, що не відповідає інтересам Америки", – зазначив законодавець.

Крім того, за його словами, виділення такої суми не матиме належного нагляду з боку США. Очікується, що основне голосування стосовно законопроєкту у верхній палаті американського Конгресу відбудеться в середу. Після цього документ має затвердити президент Байден.

Нагадаємо, в четвер, 12 травня, сенатор-республіканець зі штату Кентуккі Рендал Пол одноосібно заблокував пришвидшену процедуру розгляду нового пакету допомоги для України. Сенатор вніс проєкт поправки до законопроєкту, пропонуючи створити посаду окремого інспектора, який перевіряв би виділення коштів у рамках цього пакету.

При цьому речник Пентагону Джон Кірбі 13 травня заявив, що якщо законопроєкт не буде прийнято до наступного четверга, 19 травня, це може вплинути на можливість США безперебійно надавати військову допомогу Україні.