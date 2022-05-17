Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждали четверо людей (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждали четверо людей (оновлено)
У Міноборони пояснили, чому українці почали масово повертатися додому
У Міноборони пояснили, чому українці почали масово повертатися додому
ГоловнаЕкономікаДержава

На процедурному голосуванні Сенат США ухвалив виділення Україні 40 млн доларів

Основне голосування у верхній палаті американського Конгресу відбудеться 18 травня.

Верхня палата Конгресу США переважною більшістю голосів 16 травня ухвалила припинити дебати стосовно законопроєкту про виділення майже 40 млрд доларів на підтримку України та перейти до подальших кроків.

Про це повідомляє Укрінформ

Згідно з повідомленням, за те, щоб припинити обговорення законопроєкту та призначити остаточне голосування щодо нього пізніше цього тижня, проголосував 81 сенатор. Одинадцять законодавців висловилися проти (усі – республіканці). Ще восьмеро не були присутні в сесійній залі.

Один республіканець, який виступив проти законопроєкту в нинішньому вигляді, сенатор Джош Холі після голосування пояснив свою позицію.

"Витратити 40 млрд доларів на допомогу Україні – це понад утричі більше, ніж витратила вся Європа разом, що не відповідає інтересам Америки", – зазначив законодавець.

Крім того, за його словами, виділення такої суми не матиме належного нагляду з боку США. Очікується, що основне голосування стосовно законопроєкту у верхній палаті американського Конгресу відбудеться в середу. Після цього документ має затвердити президент Байден.

Нагадаємо, в четвер, 12 травня, сенатор-республіканець зі штату Кентуккі Рендал Пол одноосібно заблокував пришвидшену процедуру розгляду нового пакету допомоги для України. Сенатор вніс проєкт поправки до законопроєкту, пропонуючи створити посаду окремого інспектора, який перевіряв би виділення коштів у рамках цього пакету.

При цьому речник Пентагону Джон Кірбі 13 травня заявив, що якщо законопроєкт не буде прийнято до наступного четверга, 19 травня, це може вплинути на можливість США безперебійно надавати військову допомогу Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також