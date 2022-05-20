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Американська зброя для України надходить менш ніж за добу, - посольство США

"Наприклад, як з гаубицями: ми оголосили про них, вони приїхали, і майже всі вже використовуються в Україні".

Американська зброя для України надходить менш ніж за добу, - посольство США
Ілюстративне фото
Фото: president.gov.ua

Американське озброєння надходить до України в дуже короткі терміни, інколи менш ніж за добу, оскільки Штати розуміють, що "ці речі не можуть чекати".

Про це заявив речник посольства США в Україні Ден Лангенкемп, передає "Радіо Свобода".

"Уся зброя йде зі складів США, які вже готові. Тобто ми швидко знаходимо способи, як її перевезти. Вона доїжджає до України за години (інколи менш ніж за добу). Тобто уявіть, наскільки це швидко. Наприклад, як з гаубицями: ми оголосили про них, вони приїхали, і майже всі вже використовуються в Україні", – зазначив речник американського посольства.

За словами Лангенкемпа, США "ще ніколи в історії не перекидали обладнання так швидко й у таких масштабах до будь-якої іншої країни".

Він також наголосив, що за потреби українських військових навчають, як використовувати надану зброю.

"Є навчання щодо будь-якого типу озброєння, яке ми надаємо українцям. Ми не надаємо зброю, яку люди не знають, як використовувати, або ж зброю, яку не можна швидко опанувати. Ми намагаємося допомогти так, щоб нашу допомогу ви могли відразу використовувати", – запевнив речник посольства.

Нагадаємо, 19 травня президент США Джо Байден привітав підтримку Сенатом виділення 40 мільярдів доларів допомоги для України та анонсував нову партію озброєння для української армії. Пізніше Пентагон оприлюднив вміст нового пакету допомоги для України.

Загалом, за даними Пентагону, за час роботи адміністрації Байдена, тобто приблизно від початку 2021 року, США надали Україні допомоги на близько 4,6 мільярда доларів, із них на 3,9 мільярда – від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

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