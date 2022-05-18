Шредера позбавлять всіх привілеїв як колишнього канцлера Німеччини через зв'язки з РФ, - ЗМІ

Рішення було ухвалено через відмову ексглави уряду залишити кілька керівних постів у російських корпораціях.

Правляча коаліція Німеччини домовилася позбавити Герхарда Шредера привілеїв ексканцлера через його зв'язок із Росією.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на відповідне розпорядження.

Зазначається, що таке рішення було ухвалено через відмову ексглави уряду залишити кілька керівних постів у російських корпораціях.

Для того, щоб жест не виглядав "політичним", коаліція погодила пункт, що дозволяє надалі позбавляти привілеїв також інших колишніх канцлерів, наприклад, Ангелу Меркель.

Зазначається, що співробітникам офісу Шредера, на утримання якого йде приблизно 400 тис. євро на рік, запропонують завершити поточні обов'язки та "зайнятися іншими справами". Деякі працівники вже добровільно покинули свої посади на знак протесту проти відносин політика з РФ.

Незважаючи на обмеження, Шредеру дозволять залишити особисту охорону та зберегти державну пенсію.

Нагадаємо, Шредер - політик, який домігся побудови двох "Північних потоків", а також того, що німецькі чиновники, як і він сам, ставали керівниками російських корпорацій. Це призвело до проникнення капіталу РФ до Німеччини і корумпованості ФРН. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Російська гра у Штайнмаєра".