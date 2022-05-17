За вступ до Альянсу проголосували 188 депутатів, вісім - проти.

Парламент Фінляндії проголосував за подання заявки на вступ країни до НАТО.

Про це повідомляє Yle.

За вступ до Альянсу проголосували 188 депутатів, вісім - проти, ще троє були відсутні.

Далі уряд обговорить рішення парламенту на засіданні та під час презентації президента Саулі Нііністьо. Заявку на вступ Фінляндії до НАТО буде підписано міністром закордонних справ Пеккою Хаавісто.

Президент країни Нііністьо зараз разом із дружиною перебуває у Стокгольмі, тому він виступить перед урядом дистанційно.

Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та премʼєр-міністерка Санна Марін офіційно оголосили про намір країни подати заявку на вступ до НАТО в найкоротші терміни.

14 травня Нііністьо провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і сказав йому, що найближчими днями Фінляндія подаватиме заявку на членство в НАТО.

До слова, прессекретар Пентагону Джон Кірбі повідомив про те, що США нададуть Швеції і Фінляндії військову підтримку, якщо на них нападуть до вступу в НАТО.