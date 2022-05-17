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Глава МЗС Швеції підписала заявку країни про вступ до НАТО

До Північноатлантичного альянсу прагне вступити й Фінляндія.

Глава МЗС Швеції підписала заявку країни про вступ до НАТО
Фото: twitter.com/AnnLinde

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде у вівторок, 17 травня, підписала заявку на вступ країни до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє місія Швеції при НАТО.

"Сьогодні вранці міністр закордонних справ Анн Лінде підписала шведську заявку на вступ до НАТО", – йдеться у повідомленні представництва у твіттері.

Таке саме повідомлення оприлюднила й Лінде.

"Щойно підписала історичний рекомендаційний лист Генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу від уряду Швеції. Наша заявка до НАТО тепер офіційно підписана", – зазначила голова МЗС Швеції.

Напередодні уряд Швеції офіційно заявив про рішення подати заявку на вступ до НАТО. Також 16 травня прем'єр-міністр країни Магдалена Андерссон заявила, що Швеція має вступити до НАТО разом із сусідньою Фінляндією, щоб "гарантувати безпеку шведського народу".

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