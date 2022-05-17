Росія залишилася без McDonald's, а співробітники намагаються заробити тисячі доларів на уніформі

З Росії йдуть великі компанії, які два місяці тримали роботу на паузі. Деякі лише оголошують про плани, тоді як інші вже навіть закривають угоди з продажу своїх бізнесів чи обирають інший прийнятний варіант.

За останній час одразу три міжнародні компанії оголосили про намір все ж таки припинити роботу на російському ринку. Найгучніший кейс – це, звичайно, McDonald's. Після призупинення роботи ресторанів у березні, в російських ЗМІ час від часу спливали новини про начебто відкриття окремих закладів чи плани відновити роботу.

Фото: EPA/UPG McDonald's на Манежной площади в Москве

16 травня всесвітня мережа фастфудів нарешті оголосила про продаж російського бізнесу та не залишила підстав для домислів та маніпуляцій. Що важливо, компанія підкреслила, що не залишає новому власнику права ані на бренд, ані на логотипи, ані на меню. По факту, продаються лише стіни, меблі та обладнання. І так йдуть всі міжнародні гравці, щоб прибрати будь-які асоціації з країною-агресором та не потрапити під санкції, як би не намагалися кремлівські пропагандистські джерела переконати в протилежному.

Крім McDonald's, свій бізнес та завод у РФ продає американський виробник паперу Sylvamo Corporation, а сервіс таксі Gett припиняє роботу свого додатку для російських водіїв.

У 850 ресторанах McDonald's працювало близько 60 тис осіб, а на паперовому заводі Sylvamo 1700 працівників – їхні робочі місця залежать від планів та можливостей нового локального власника налагодити відповідні обсяги роботи. Співробітники McDonald's вже навіть намагаються сформувати собі фінансову «подушку» та продають уніформу на Авіто подекуди за 500 тис рублів.

Є новини і у тих компаній, які вже давно розпочали процес виходу з російського ринку. Деякі компанії продали свій бізнес, як, наприклад, мережа спортивних товарів Reebok продала більше 100 магазинів турецькому партнеру. Деякі компанії вимушені змінювати моделі виходу з ринку через санкції та інші перешкоди: наприклад, UniCredit та Citigroup через складнощі з покупцями швидше за все будуть «мінятись» з російськими банками на їхні іноземні "дочки". Вихід з Росії автоконцерну Renault та передача локальних активів у держвласність РФ, взагалі відкинула Росію на десятки років назад – тепер на заводах компанії будуть випускати виключно Ладу і «реанімований» Москвич.

До речі, через санкції та неможливість здійснити поставки європейських комплектуючих, російські автівки будуть абсолютно далекими від сучасних стандартів – у агресора дозволили випускати машини класу «Євро-0», без антиблокуючої системи (ABS) та подушок безпеки.

Продовжуються і репутаційні удари по Росії. Так, Міжнародний олімпійський комітет відмовився продати телеканалам з РФ та Білорусі права на трансляцію одразу двох сезонів Олімпійських ігор 2026 та 2028 років.

Поки в сфері бізнесу є прогрес, критично важлива сфера європейських санкцій та відмови від імпорту російських енергоресурсів досі гальмує. Анонсований до 9 травня шостий пакет санкцій ЄС з нафтовим ембарго досі не погоджений всіма країнами-членами Євросоюзу. Поки з хороших новин тільки те, що Німеччина, яка довгий час блокувала заборону на імпорт російської нафти, повідомила, що відмовиться від неї до кінця року незалежно від санкцій ЄС.