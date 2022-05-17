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​Фінська енергокомпанія відмовилася платити Росії за газ у рублях і подала до суду

У квітні "Газпром Експорт" направив Gasum листа з вимогою, щоб надалі платежі, обумовлені в контракті про постачання, проводилися в рублях.

​Фінська енергокомпанія відмовилася платити Росії за газ у рублях і подала до суду
Фото: Міністерство енергетики України

Фінська державна енергетична компанія Gasum вирішила подати до суду на російську компанію "Газпром Експорт" через вимогу платити за газ у рублях.

Про це повідомляють на сайті компанії.

Зазначають, що Gasum має довгостроковий контракт на постачання газу з російським "Газпром Експортом", деталі якого компанії узгодили восени минулого року.

Однак у квітні "Газпром Експорт" направив Gasum листа з вимогою, щоб надалі платежі, обумовлені в контракті про постачання, проводилися в рублях. Крім того, "Газпром Експорт" висунув Gasum і інші претензії за контрактом про постачання.

"Gasum не приймає вимоги про перехід на розрахунки в рублях і, отже, не буде здійснювати платежі в рублях або відповідно до запропонованого "Газпром Експортом" механізму оплати. Крім того, у компаній є серйозні розбіжності щодо інших претензій, висунених за контрактом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про розрахунки рублями за постачання газу "недружнім країнам". Нові правила набувають чинності з 1 квітня. Уповноваженим банком призначено Газпромбанк.

Міністри G7 домовилися не платити Росії за газ у рублях.

Докладніше про те, навіщо РФ вимагає, щоб їй платили за газ рублями, і до чого це призведе, читайте в матеріалі LB.ua "Дерев’яним по санкціях".

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