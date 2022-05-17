NASA в серпні планує відправити до Місяця непілотований корабель

Перший непілотований політ космічного корабля Orion до Місяця в рамках програми Artemis ("Артеміда") відбудеться у серпні цього року.

Про це повідомив глава NASA Білл Нельсон під час слухань комісії палати представників із бюджетних асигнувань, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі я сказав би, що в серпні. В рамках місії тривалістю близько тридцяти днів буде перевірено всі системи для здійснення непілотованих польотів", - відповів Нельсон на запитання члена комісії про запуск місії.

Перед запуском ракета-носій має успішно пройти стендове випробування. Під час випробування фахівці здійснять імітацію процедур, необхідних для успішного запуску, а також перевірять роботу систем, інтерфейсів і програмного забезпечення.

18 березня NASA повідомило, що 98-метрову ракету SLS із космічним кораблем Orion було вивезено на транспортері з цеху вертикального складання на стартовий майданчик 39B космічного центру імені Кеннеді. Проте через низку технічних проблем тест неодноразово переносився.

У рамках місії Artemis 1 непілотований космічний корабель Orion попрямує до Місяця, на орбіті якого він пробуде кілька тижнів. Потім корабель повернеться до Землі, і його спускна капсула приводниться в Атлантиці.

Нагадаємо, NASA відклало висадку людей на Місяць до 2025 року.

У 1960-70 роках в рамках програми "Аполлон" NASA відправило до Місяця сім місій. "Аполлон-13" не зміг приземлитися через вибух кисневого балона. Останньою пілотованою місією став "Аполлон-17" у грудні 1972 року.