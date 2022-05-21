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Міськрада Маріуполя просить не поширювати відео росіян з захисниками Азовсталі

Звернулися до українських журналістів.

Міськрада Маріуполя просить не поширювати відео росіян з захисниками Азовсталі
Фото: Дмитро Козацький

Міська рада Маріуполя (Донецька область) закликала не поширювати відео російських пропагандистів, на яких зображені захисники Азовсталі.

Про це йдеться у повідомленні міської ради.

"Звертаємось до представників українських ЗМІ. Просимо не розповсюджувати відео матеріали зняті російськими пропагандистами, на яких зображені українські героїчні захисники Маріуполя, які вийшли з території Азовсталі. Давайте поважати наших героїв та не будемо підігрувати окупантам, розповсюджуючи ворожі матеріали", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у зверненні командир "Азова" Денис Прокопенко зауважив, що влада України віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців.

Президент Володимир Зеленський заявив, що захисники Маріуполя, які були виведені з заводу Азовсталь, потім мають бути звільнені за процедурою обміну.  

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