Ранкові вибухи в Києві були спричинені ППО, – Поворозник
Ранкові вибухи в Києві були спричинені ППО, – Поворозник
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Влада віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців, – командир "Азова"
Влада віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців, – командир "Азова"
Податки за дурощі, або Затягування пасків. Чи буде в Україні збільшення оподаткування, скорочення зарплат і націоналізація?
Податки за дурощі, або Затягування пасків. Чи буде в Україні збільшення оподаткування, скорочення зарплат і націоналізація?
Пентагон оприлюднив вміст нового пакету з озброєнням для України
Пентагон оприлюднив вміст нового пакету з озброєнням для України
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Азовсталь – місто моєї смерті і мого життя, – захисник Маріуполя опублікував прощальне фото з заводу
Азовсталь – місто моєї смерті і мого життя, – захисник Маріуполя опублікував прощальне фото з заводу
Кадрові рішення КМУ: Павлюка звільнили з посади голови Київської ОДА, - Мельничук
Кадрові рішення КМУ: Павлюка звільнили з посади голови Київської ОДА, - Мельничук
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни 20 травня депортували понад 17 тис. українців, - Денісова

У тому числі 2 213 дітей.

Росіяни 20 травня депортували понад 17 тис. українців, - Денісова
Фото: t.me/andriyshTime

Росія депортувала на свою територію вже понад 1,3 млн українців, за останню добу - 17 306 людей.

Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денiсова повідомила у Телеграмі.

"Станом на ранок 21 травня Росія депортувала на свою територію 1 377 925 осіб, зокрема 232 480 дітей. За останню добу - 17 306, у тому числі 2 213 дітей", - заявила вона.

Денісова наголосила, що заяви Росії про нібито добровільне переміщення українців не відповідають дійсності. В України є незаперечні підтвердження примусової та спланованої заздалегідь депортації.

Омбудсман наголосила, що своїми діями Росія грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб із захопленої території. Депортація та насильницьке переміщення населення є злочином проти людяності відповідно до статті 7 Римського статуту міжнародного кримінального суду, додала Денісова.

Вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення російської федерації в Україну врахувати ці факти злочинів рф проти людяності та порушень прав.

Нагадаємо, що радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив відео депортації цивільних з окупованого росіянами міста.

За даними Андрющенка, тільки 20 травня з Маріуполя у фільтраційний табір вивезли 416 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також