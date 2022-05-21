Росіяни 20 травня депортували понад 17 тис. українців, - Денісова

У тому числі 2 213 дітей.

Росія депортувала на свою територію вже понад 1,3 млн українців, за останню добу - 17 306 людей.

Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денiсова повідомила у Телеграмі.

"Станом на ранок 21 травня Росія депортувала на свою територію 1 377 925 осіб, зокрема 232 480 дітей. За останню добу - 17 306, у тому числі 2 213 дітей", - заявила вона.

Денісова наголосила, що заяви Росії про нібито добровільне переміщення українців не відповідають дійсності. В України є незаперечні підтвердження примусової та спланованої заздалегідь депортації.

Омбудсман наголосила, що своїми діями Росія грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб із захопленої території. Депортація та насильницьке переміщення населення є злочином проти людяності відповідно до статті 7 Римського статуту міжнародного кримінального суду, додала Денісова.

Вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення російської федерації в Україну врахувати ці факти злочинів рф проти людяності та порушень прав.

Нагадаємо, що радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив відео депортації цивільних з окупованого росіянами міста.

За даними Андрющенка, тільки 20 травня з Маріуполя у фільтраційний табір вивезли 416 осіб.