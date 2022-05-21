На Вінничині збили ракету окупантів

На Вінниччині в суботу, 21 травня, українські сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

Про це в Телеграмі повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

«Ракетний обстріл над Вінниччиною! Біля Немирова збили ракету», - написав Борзов.

Він зазначив, що спрацювала система ППО української армії.

Нагадаємо, що за добу 20 травня протиповітряна оборона України уразила 5 повітряних цілей ворога.

17 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ризик ракетних ударів залишається по всій території України, але сили ППО з 24 лютого стали потужнішими.