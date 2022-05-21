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Близько 8 ранку росіяни відкрили по Сумщині вогонь з артилерії, – голова ОВА

"Приходи – по Есманській громаді Шосткинського району. Втрат немає".

Близько 8 ранку росіяни відкрили по Сумщині вогонь з артилерії, – голова ОВА
Фото: sumy.today

Перед 8:00 суботи, 21 травня, російські війська обстріляли Сумщину з території РФ. На щастя, обійшлося без втрат.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ранок у нас знову почався не з кави: майже о 8 ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території. Приходи – по Есманській громаді Шосткинського району. Втрат немає", – написав він у телеграмі.

Керівник ОВА розповів, що вчорашній вечір на прикордонні був більш-менш тихим, хіба що лунали поодинокі та автоматичні постріли зі стрілецької зброї на території Росії, але поруч з кордоном. Це відбувалося в Шалигінській громаді Шосткинського району. 

"Сподіваюсь, орки там перестріляли один одного", – додав Живицький.

Зауважимо, що прикордонні райони Сумської області регулярно зазнають обстрілів з території Росії. 

Напередодні в Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що Росія готує провокації на Сумщині з використанням "блукаючих мінометів". Ворожа пропаганда знову намагається перекласти на ЗСУ відповідальність за обстріли цивільної інфраструктури.

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