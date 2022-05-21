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Підтверджено загибель 232 дитини внаслідок війни РФ в Україні

Загалом від дій окупантів постраждало понад 662 дитини.

Підтверджено загибель 232 дитини внаслідок війни РФ в Україні
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Станом на ранок 21 травня більше ніж 662 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів, 232 дитини загинули та понад 430 поранено.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій (145), Київській (116) та Харківській (102) областях.

Так, 20 травня російські військові завдали ракетного удару по міському палацу культури в м. Лозова Харківської області. Унаслідок дій країни-агресора отримали поранення сім мирних мешканців, серед яких 11-річна дівчинка. 

19 травня через обстріл с. Великі Хутори Куп’янського району Харківської області отримала поранення 13-річна дівчинка.

18 травня окупанти обстріляли машину волонтерів у м. Сєвєродонецьк Луганської області. Поранення отримав 17-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю.

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