У Дніпрі віддали останню шану 25 загиблим українським бійцям, домівки яких наразі окуповані.

Про це повідомляє пресслужба Луганської військової адміністрації.

"Вони стали на захист рідної землі – Луганщини, Донеччини, Харківщини, – але поховати їх вдома наразі неможливо, бо там перебуває ворог. 25 вірних синів України захистили нас із вами, але вже не побачать своїх домівок. Ми помстимося і невдовзі повернемо українські території. Однак вже не повернеш життя Героя", – сказала представниця відділу Мінветеранів у Луганській області Ірина Болткова.

Фото: ЛОДА

Фото: ЛОДА

Серед 25 похованих семеро – тимчасово невідомі Герої. Доки їх рідні перебувають на окупованих територіях, відповідну експертизу неможливо провести. Її зроблять після Перемоги.