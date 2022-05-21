Кількість пунктів для складання мультипредметного тесту в Україні можуть збільшити, – Шкарлет

Кількість пунктів для складання мультипредметного тесту в Україні можуть збільшити відповідно від коригування безпекової ситуації.

Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив в ефірі національного телемарафону, пише Укрінформ.

Він нагадав, що 16 травня МОН визначило перелік населених пунктів у всій України, де можна буде скласти тест.

“На жаль, на той час Донецька, Луганська, Херсонська, Харківська області та АР Крим не потрапили в цей перелік. Але на сьогодні ми готуємо зміни стосовно Харківської області, тому що було заявлено про готовність деяких регіонів, деяких населених пунктів до проведення НМТ. Тому ми внесемо зміни. І так само, залежно від коригування безпекової ситуації на території України, ми можемо додавати такі пункти тестування по всій країні”, – сказав Шкарлет.

Нагадаємо, попередньо заплановано, що тестування проходитиме у 20 областях України та Києві.

З міркувань безпеки назв населених пунктів, де відбудуться тестування, не оприлюднюють. Учасники на своїх інформаційних сторінках з 20 травня до 7 червня включно матимуть змогу підтвердити бажання взяти участь у НМТ і вибрати з наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт.