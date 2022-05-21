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У Сєвєродонецьку відновили газопостачання

Однак по області відсутнє централізоване водопостачання.

У Сєвєродонецьку відновили газопостачання
Фото: Depositphotos/Pakhnyushchyy

Завершено ремонт магістрального газогону поблизу Сєвєродонецька (Луганська область), працівники перевірили його герметичність та відкрили засувку, що дозволило повернути блакитне паливо в деякі райони міста.

Про це повідомив керівник ОДА Сергій Гайдай у Telegram.

Гайдай нагадує, що по всій області відсутнє централізоване водопостачання. За 20 травня рятувальники розвезли людям 72 тонни води. Міста і села області також залишаються знеструмленими. І відновити електропостачання складно до завершення активних боїв.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 20 травня, внаслідок ворожих обстрілів у Луганській області загинули шестеро мирних мешканців. 

Окупанти 20 травня обстріляли понад 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

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