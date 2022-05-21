Зеленський: Вийти на лінію, яка була до 24-го числа, – це перемога

Президент Володимир Зеленський вважатиме перемогою України вихід на лінії, які були до повномасштабного вторгнення Росії, до 24 лютого 2022 року.

Про це він сказав в інтерв'ю українським тележурналістам.

"Вважаю, що без зайвих втрат вийти на лінію, яка була до 24 числа, для нашої країни на сьогодні – це перемога. Так, не до кінця повернули території, не все так просто. Але ми маємо дивитися на ціну цієї війни та ціну кожної деокупації. Все одно все повернеться. Це вже точно. Абсолютно", – сказав Зеленський.

Президент вважає, що Україні вдалося зламати хребет однієї з найбільших армій світу – і РФ не встане на ноги протягом найближчих кількох років.

"Все це дорого, дуже дорого – я про людей. Тому вихід на цю тимчасову лінію розмежування буде перемогою. Це буде говорити, що вони нас не захопили, і ми відстояли нашу землю. І тоді ми перейдемо до другої частини. Я хотів би, щоби розуму в цієї країни (РФ, - ред.) було достатньо, щоби другу частину ми проговорили за столом переговорів. І щоби результатом цієї розмови стала справедливість", – сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що справедливим результатом буде, коли Україна "все поверне".

Також Зеленський сказав, що війна між Росією і Україною завершиться перемогою українців, але підсумкові питання будуть вирішені за столом переговорів.

Станом на зараз перемовний процес між Україною та РФ призупинено. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що поки Росія не готова повністю звільнити землі України, наша переговорна платформа – це зброя, санкції та гроші.

Попередній очний раунд переговорів Україна та РФ мали 29 березня в Стамбулі. Після цього перемовини відбувалися в онлайн-форматі.