Вдарили по об'єкту військової інфраструктури.

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Російські окупанти у суботу, 21 травня, завдали ракетного удару по території Рівненської області.

Про це у Telegram повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"По території області завдано ракетного удару, об'єкт військової інфраструктури. Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби", - написав Коваль.

Нагадаємо, що на Вінниччині у суботу, 21 травня, українські сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

За добу 20 травня протиповітряна оборона України уразила 5 повітряних цілей ворога.