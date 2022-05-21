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Десантники показали відео знищення російських танків

Знищено три танки, три бойові машини піхоти.

Десантники показали відео знищення російських танків
Фото: Скрін з відео

Львівські десантники знищили 8 одиниць російської бронетехніки та показали на відео процес ліквідації танків окупантів.

Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"За минулу добу, протитанковими підрозділами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищено три танки, три бойові машини піхоти та дві бойові машини десанту. Продовжуємо вести бойові дії та знищувати загарбників нашої рідної землі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти станом на 21 травня втратили під час війни проти України 28 850 людей, 1278 танків, 3116 бойових бронемашин та 201 установку РСЗВ.

20 травня на півдні країни українські війська ліквідували 36 окупантів і три танки Т-72.

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