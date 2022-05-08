Португалія передасть Україні 15 бронетранспортерів M113, - ЗМІ

Уряд Португалії схвалив передачу Україні 15 бронетранспортерів M113A, куплених у США.

Про це повідомляє португальське видання Nascer do SOL.

Бронемашини попросив відправити Києву Пентагон. Джерело видання в Міноборони повідомило, що уряд Португалії відправить в Україну 15 гусеничних БТР M113 американського виробництва.

Зазначимо, що бронемашини були придбані португальською армією в США за зниженими цінами під час скорочення американського військового персоналу в Європі в 1990-х роках.

M113 — основний гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу. Екіпаж M113 складається з двох людей: механіка-водія і командира, крім них бронетранспортер може штатно перевозити одинадцять десантників.

Озброєння M113 в варіанті бронетранспортера складається з одного 12,7-мм кулемета M2HB. Кулемет розміщується на командирській башті, що дозволяє йому робити круговий обстріл. Боєкомплект кулемета складається з 2000 набоїв стрічками по 100 штук.

30 квітня повідомлялось, що Данія передасть Україні бронетранспортери та важкі міномети.

24 квітня губернатор штату Західна Вірджинія (США) Джим Джастіс заявив, що Нацгвардія відправить бронетранспортери M113 в Україну.