Влада Києва закликала містян бути обережними: сьогодні можливі провокації

Влада Києва закликала містян бути особливо пильними та обережними 8-9 травня. Сьогодні можливі провокації: тільки з опівночі до 10 ранку повітряна тривога оголошувалася чотири рази.

Повідомлення і дії РФ свідчать про те, що треба бути готовими до будь-якого розвитку подій, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Комендантська година залишається тою, що була в попередні дні – з 22:00 до 05:00.

У Києві 8-9 травня будуть нести посилену службу патрулі Національної поліції і Національної гвардії для убезпечення від провокацій.

"Жодних масових публічних акцій у місті не проводиться і не може проводитись, оскільки місто живе за законами воєнного стану. Я дуже вдячний киянам: вони дають правильну оцінку подіям, що відбуваються. Про це свідчать, наприклад, поминальні дні. Ми звертались до мешканців із проханням не йти масово на кладовища і отримали абсолютно нормальну, адекватну реакцію містян. Я переконаний, що і ці дні пройдуть так само. Звісно, ніхто нікого зупиняти не буде, якщо хтось захоче покласти квіти до пам’ятників загиблих. Але повторю: ми просимо і якоюсь мірою вимагаємо, щоб не було великих скупчень людей – саме для того, щоб не було можливостей для тих чи інших провокацій на території Києва", – сказав Микола Поворозник.

Він нагадав, що у столиці діє заборона відвідування лісопосадок і лісів поза межами житлових масивів.

"Роботи з розмінування, роботи із знешкодження нерозірвавшихся боєприпасів у місцях, де були обстріли, ще не завершено! Окрім цього, зберігається достатньо серйозна небезпека пожеж трави і лісу навкруги міста при розведенні багать на природі", – наголосив перший заступник голови КМДА.

Нагадаємо, загроза ракетних ударів, особливо 8-9 травня, зберігається по всій території країни. Учора ворог ракетами завдав удару по Одесі та області.