Із Запоріжжя обмежили виїзд, - ОВА

Із Запоріжжя обмежили виїзд, щоб люди, які чекають на в’їзд до міста вже декілька днів, змогли потрапити всередину.
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
"У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в напрямок м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру. Наразі головне завдання перемістити велику кількість машин до м. Запоріжжя, що чекають на в’їзд вже кілька діб", - йдеться у повідомленні.
У Запорізькій ОВА просять поставитися із розумінням до цих заходів.
Нагадаємо, що у Запоріжжі з 19:00 8 травня по 5:00 10 травня діятиме посилена комендантська година. Відповідне рішення ухвалено військовим керівництвом.