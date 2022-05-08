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Із Запоріжжя обмежили виїзд, - ОВА

Евакуаційні коридори будуть відкриті на в’їзд до обласного центру.

Із Запоріжжя обмежили виїзд, - ОВА

Із Запоріжжя обмежили виїзд, щоб люди, які чекають на в’їзд до міста вже декілька днів, змогли потрапити всередину.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в напрямок м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру. Наразі головне завдання перемістити велику кількість машин до м. Запоріжжя, що чекають на в’їзд вже кілька діб", - йдеться у повідомленні.

У Запорізькій ОВА просять поставитися із розумінням до цих заходів.

Нагадаємо, що у Запоріжжі з 19:00 8 травня по 5:00 10 травня діятиме посилена комендантська година. Відповідне рішення ухвалено військовим керівництвом.

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