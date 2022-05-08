Із Запоріжжя обмежили виїзд, - ОВА

Евакуаційні коридори будуть відкриті на в’їзд до обласного центру.

Із Запоріжжя обмежили виїзд, щоб люди, які чекають на в’їзд до міста вже декілька днів, змогли потрапити всередину.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в напрямок м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру. Наразі головне завдання перемістити велику кількість машин до м. Запоріжжя, що чекають на в’їзд вже кілька діб", - йдеться у повідомленні.

У Запорізькій ОВА просять поставитися із розумінням до цих заходів.

Нагадаємо, що у Запоріжжі з 19:00 8 травня по 5:00 10 травня діятиме посилена комендантська година. Відповідне рішення ухвалено військовим керівництвом.