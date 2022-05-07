Зеленський: "Фактично ми вивели цивільних із Азовсталі"

Президент Володимир Зеленський повідомив про перший етап евакуаційної місії з "Азовсталі". Він зазначив, що вдалося врятувати понад 300 людей – жінок, дітей.

Про це повідмляє Офіс президента.

"Фактично ми вивели цивільних із «Азовсталі». Вдалося врятувати понад 300 людей – жінок, дітей. Фактично ми вивели цивільних із «Азовсталі». І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії – поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні!,-йдеться в повідомленні.

Безумовно, працюємо й над тим, щоб вивезти наших військових. Усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно. Але важливо. Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося. Щоденно шукаємо такий дипломатичний варіант, який може спрацювати".

Наша команда готує завтра й продовження роботи гуманітарних коридорів для всіх мешканців Маріуполя та навколишніх населених пунктів.

Провів сьогодні нараду щодо діяльності виконавчої влади. Головні питання – економічні. Зокрема, про забезпечення українців пальним. Про подолання дефіциту пального, який виник після того, як російські ракети зруйнували наш Кременчуцький завод і бази нафтопродуктів по всій державі.

Заслухав доповіді про те, що конкретно робиться для організації постачання в Україну достатнього обсягу бензину та інших видів пального. Ключове завдання для урядовців – пришвидшити транспортування пального від європейських портів до наших споживачів. Обсяг такого транспортування має збільшуватися щоденно.

Також заслухав доповідь міністра фінансів про стан виконання державного бюджету.

Робимо все, щоб держава виконувала всі соціальні зобов'язання попри дефіцит бюджету та свідоме руйнування російською армією нашої економіки.

Предметно обговорили й підготовку Плану відновлення країни після війни. Це дуже масштабне завдання. Але я не маю сумнівів, що ми його реалізуємо.

Сьогодні я був у Бородянці Київської області. Яка поступово повертається до нормального життя.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим оглянули відновлений залізничний міст через річку Ірпінь – рух по ньому вже є. На сьогодні можемо сказати, що міста й громади Київської області, звільнені від окупантів, поєднані нормальним транспортним сполученням.

Також уже традиційно ввечері підписав укази про нагородження наших захисників.

Державними нагородами відзначені 216 військовослужбовців Збройних Сил України. Звання Героя України присвоєно полковнику Гегечкорі Олегу Іродійовичу (посмертно), командиру вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.

Вічна слава всім, хто став на захист нашої держави!

Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну!