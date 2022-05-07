ЗСУ на Донбасі відбили сім атак ворога

Протягом доби, 7 травня, бійціі оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили сім атак російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Протягом доби, 7 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 7 атак", - фдеться в повідомленні.

Українські захисники знищили:

особового складу – 107

танків – 8

БТР – 1

БМП – 11

МТЛБ – 4

АТТ – 5

БПЛА – 2.

Нагадаємо, вчора ЗСУ відбили вісім атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.

Посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Майкл Карпентер заявив, що Вашингтон має «високодостовірну» інформацію розвідки про те, що Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області «десь у середині травня». Схожий план Москва має щодо Херсона.