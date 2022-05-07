ЗСУ на Донбасі відбили сім атак ворога

Протягом доби, 7 травня, бійціі оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили сім атак російських окупаційних військ.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Протягом доби, 7 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 7 атак", - фдеться в повідомленні.
Українські захисники знищили:
- особового складу – 107
- танків – 8
- БТР – 1
- БМП – 11
- МТЛБ – 4
- АТТ – 5
- БПЛА – 2.
Нагадаємо, вчора ЗСУ відбили вісім атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.
Посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Майкл Карпентер заявив, що Вашингтон має «високодостовірну» інформацію розвідки про те, що Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області «десь у середині травня». Схожий план Москва має щодо Херсона.