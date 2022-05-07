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ЗСУ на Донбасі відбили сім атак ворога

Ворог втратив вісім танків.

ЗСУ на Донбасі відбили сім атак ворога
ілюстративне фото
Фото: Пресцентр ЗСУ

Протягом доби, 7 травня, бійціі оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили сім атак російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Протягом доби, 7 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 7 атак", - фдеться в повідомленні.

Українські захисники знищили:

  • особового складу – 107
  • танків – 8
  • БТР – 1
  • БМП – 11
  • МТЛБ – 4
  • АТТ – 5
  • БПЛА – 2.

Нагадаємо, вчора ЗСУ відбили вісім атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.

Посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Майкл Карпентер заявив, що Вашингтон має «високодостовірну» інформацію розвідки про те, що Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області «десь у середині травня». Схожий план Москва має щодо Херсона.

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