Чотирьох мирних жителів вбили росіяни на Донеччині, - Кириленко

Сьогодні російські окупанти вбили на Донеччині чотирьох мирних жителів.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"2 у Бахмуті і 2 у Костянтинівці. Ще 9 людей отримали поранення", - розповів Кириленко.
Він наголосив, що "наразі неможливо встановити кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі".
Нагадаємо, в Донецькій області цієї ночі найбільше від обстрілів окупантів постраждало місто Бахмут. Спершу було відомо про одного загиблого.
Загалом в області з початку війни загинуло 326 цивільних.