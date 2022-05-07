Чотирьох мирних жителів вбили росіяни на Донеччині, - Кириленко

Сьогодні російські окупанти вбили на Донеччині чотирьох мирних жителів.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"2 у Бахмуті і 2 у Костянтинівці. Ще 9 людей отримали поранення", - розповів Кириленко.

Він наголосив, що "наразі неможливо встановити кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі".

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, в Донецькій області цієї ночі найбільше від обстрілів окупантів постраждало місто Бахмут. Спершу було відомо про одного загиблого.

Загалом в області з початку війни загинуло 326 цивільних.