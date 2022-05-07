Окупанти обстріляли з "градів" село на Луганщині, відомо про 2 загиблих дітей, - Гайдай

"На місці досі працюють поліцейські, жертв може бути більше".

Російські загарбники обстріляли село Привілля на Луганщині. Наразі відомо про двох загиблих неповнолітніх.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"По обіді орки з "градів" обстріляли житловий сектор Привілля. Снаряди поприлітали в будинки. Після обстрілу група швидкого реагування "Луганськ-1" вирушила містом в пошуках можливих жертв. На одній з вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх. Хлопчиків 11 та 14 років знайшли без ознак життя", - розповів Гайдай.

За його словами, отримали поранення ще дві дівчинки віком 8 та 12 років, а також 69-річна жінка.

"На місці досі працюють поліцейські, жертв може бути більше", - наголосив очільник Луганщини.

Нагадаємо, сьогодні в Бахмуті росіяни здійснили авіаобстріл. Поки є інформація про одного загиблого, хоча є підстави вважати, що кількість жертв буде більшою.

Днями в Запорізькій області через обстріли будинку загинула жінка.