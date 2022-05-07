Окупанти обстріляли з "градів" село на Луганщині, відомо про 2 загиблих дітей, - Гайдай

Російські загарбники обстріляли село Привілля на Луганщині. Наразі відомо про двох загиблих неповнолітніх.
Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"По обіді орки з "градів" обстріляли житловий сектор Привілля. Снаряди поприлітали в будинки. Після обстрілу група швидкого реагування "Луганськ-1" вирушила містом в пошуках можливих жертв. На одній з вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх. Хлопчиків 11 та 14 років знайшли без ознак життя", - розповів Гайдай.
За його словами, отримали поранення ще дві дівчинки віком 8 та 12 років, а також 69-річна жінка.
"На місці досі працюють поліцейські, жертв може бути більше", - наголосив очільник Луганщини.
Нагадаємо, сьогодні в Бахмуті росіяни здійснили авіаобстріл. Поки є інформація про одного загиблого, хоча є підстави вважати, що кількість жертв буде більшою.
Днями в Запорізькій області через обстріли будинку загинула жінка.