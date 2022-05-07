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В Україні утворили міжвідомчу координаційну раду для організації психологічної допомоги постраждалим від війни

Відповідне рішення ухвалив на засіданні 7 травня Кабмін.

В Україні утворили міжвідомчу координаційну раду для організації психологічної допомоги постраждалим від війни
Фото: ДНСН

Кабмін ухвалив постанову про утворення міжвідомчої координаційної ради, яка займатиметься питаннями охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок збройної агресії Росії.

Про це йдеться на сайті уряду.

Очолять координаційну раду віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук спільно с міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком.

"Від початку війни в Україні зростає чисельність людей, які постраждали від агресивних і насильницьких дій та потребують комплексної психологічної допомоги...Особливо вразливі військовослужбовці, які брали безпосередню участь у бойових діях; працівники правоохоронних органів; особи, залучені до ліквідації наслідків бойових дій; внутрішньо переміщені особи; особи, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом; ті, хто пережив втрату близької людини, та інші категорії. Чимало з них звертаються по допомогу до різних державних органів та структур, бо не знають алгоритму дій", - йдеться в повідомлення пресслужби КМУ.

Серед основних завдання координаційної ради - консолідація зусиль органів влади для поліпшення їх взаємодії у сфері охорони психічного здоров’я та оперативне ухвалення рішень щодо надання психологічної допомоги постраждалим.

Нагадаємо, для психологічної підтримки українців під час війни працює безкоштовна інтернет-платформа.

В березні у Києві організували онлайн-консультації психіатрів і психологів для дітей.

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