Путін подвоює ставки у війні проти України, але ознак підготовки ядерного удару тактичною зброєю нема, – директор ЦРУ

Розвідки інших країн також не бачать підготовки до ядерної атаки.

Президент РФ Володимир Путін вважає, що не може собі дозволити програти війну проти України. Він подвоює ставки, але поки не виявляє ознак планування застосування ядерної тактичної зброї, цитує France 24 заяву директора ЦРУ Уільяма Бернса на конференції Financial Times.

Бернс вважає, що, попри невдачу в захопленні Києва, Путін досі вірить, що його війська можуть перемогти українські. Його віра в здатність збройних сил Росії зламати український спротив, схоже, не похитнулася, додав очільник Центрального розвідувального управління.

За словами Бернса, Путін багато років "варився в дуже вибухонебезпечному поєднанні невдоволення, амбіцій та невпевненості" через Україну.

"Я думаю, він у такому настрої, що не вірить, що може дозволити собі програти", – вважає Бернс.

Він додав, що інші західні спецслужби також не бачать ознак того, що Москва готова розгорнути ядерну тактичну зброю, щоб перемогти Україну або завдати удару по країнах-союзницях.

Ядерні сили РФ приведені до стану підвищеної боєготовності ще з лютого.

"Як розвідувальне товариство ми не бачимо зараз практичних доказів, що РФ планує розгортання чи навіть потенційне застосування тактичної ядерної зброї", – сказав він.

Бернс зауважив, що, однак, легковажно ставитися до такої можливості не можна.

Нагадаємо, у квітні Бернс говорив, що через невдачі у війні проти України, через "потенційний відчай" президент РФ Володимир Путін, намагаючись створити видимість перемоги в Україні, може віддати наказ на застосуванням ядерної зброї.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що не можна бути впевненим, що РФ точно застосує або точно не застосує ядерну зброю. Після обстрілів росіянами українських АЕС неможливо бути впевненим, що вони не наважаться на ядерний удар, вважає він.