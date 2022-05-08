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На Харківщині секретарю сільради оголосили про підозру через пособництво росіянам

Підозрювана доводила до населення вказівки окупантів.

На Харківщині секретарю сільради оголосили про підозру через пособництво росіянам
Фото: Офіс генпрокурора

Прокуратура оголосила про підозру в пособництві державі-агресору депутату сільської ради в Харківській області. 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, діючий депутат та секретар сільради у тимчасово окупованій Кутузівці активно співпрацювала з агресором. Так, вона, використовуючи свою посаду, надала доступ військовим РФ до житлових приміщень будівлі державного підприємства, забезпечувала окупантів житлом, яке належить місцевим мешканцям.

Також підозрювана доводила до населення вказівки окупантів, зокрема щодо обов’язкового носіння білих пов’язок. 7 травня депутата затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, що СБУ затримала колишнього директора "Херсонкомунтранссервісу" Павла Ткаченка. Його звинувачують у державній зраді.

Раніше НАЗК створило реєстр колаборантів і закликало українців його наповнювати.

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