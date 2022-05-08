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Росіяни стягують ракетну техніку на північ Криму, - супутникові дані

У травні на одній із ділянок кількість військової техніки збільшилася.

Росіяни стягують ракетну техніку на північ Криму, - супутникові дані
Запуск крилатої ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» з полігону Капустін Яр, Росія, 19 лютого 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Супутник зафіксував стягування зенітно-ракетних сил армії РФ на північ окупованого Криму, до села Філатівка, розташованого поблизу Херсонської області. 

На знімках помітно збільшення російської військової техніки, серед якої – зенітні й ракетні комплекси, повідомляє Радіо Свобода.

Російські військові розмістили техніку в селі Філатівка на двох ділянках населеного пункту. У травні на одній із цих ділянок кількість військової техніки збільшилася. Про це свідчить супутниковий знімок Planet Labs за 6 травня.

За словами військового експерта, який на прохання видання проаналізував знімок, крім казарм, на цій території розташований склад паливно-мастильних матеріалів. Також можна помітити близько двох сотень бойових броньованих машин різного типу та вантажних і командних автомобілів. Окремо з’явилася великогабаритна техніка, що може бути зенітними і ракетними пересувними комплексами.

Якщо порівнювати з супутниковим знімком цієї місцевості за 27 квітня – техніки було значно менше.

На другій частині Філатівки, де також є військова техніка, кількість її майже не змінилася. Станом на кінець квітня і початок травня на цій території залишаються переважно військові вантажівки та різні види бойових броньованих машин.

Зазначимо, що з 2018 року в селі Філатівка розташовані казарми російських прикордонників.

Нагадаємо, що через руйнівні дії російської окупаційної армії на території Криму та в акваторії Чорного моря загинула велика кількість дельфінів та птахів.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, в Росії розглядають можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму.

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