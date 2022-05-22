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Глава Африканського Союзу у найближчі тижні відвідає Київ і Москву, - ЗМІ

Салл заявив, що союз хоче побачити деескалацію конфлікту і мир через діалог між двома сторонами.

Глава Африканського Союзу у найближчі тижні відвідає Київ і Москву, - ЗМІ
Фото: umuseke.com

Голова Африканського Союзу, президент Сенегалу Макі Салл відвідає Київ та Москву, повідомляє Sky.News.

Візити планують організувати у найближчі тижні.

Салл заявив, що Африканський Союз хоче побачити деескалацію конфлікту та мир через діалог між двома сторонами.

"Ми не хочемо бути єдиними щодо цього конфлікту, дуже чітко, ми хочемо миру... Незважаючи на те, що ми засуджуємо вторгнення, ми працюємо на деескалацію, ми працюємо на припинення вогню, на діалог... це позиція Африки, - наголосив на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини президент Сенегалу.

Нагадаємо, 22 травня у Верховній Раді України виступив президент Польщі Анджей Дуда.

21 травня Президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з премʼєр-міністром Португалії Антоніу Коштою. Це перший візит очільника португальського уряду в Україну.

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