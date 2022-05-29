Адміністрація Байдена таки схвалила передачу Україні MLRS, – nytimes.com
Адміністрація Байдена таки схвалила передачу Україні MLRS, – nytimes.com
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, практично знищено завод (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, практично знищено завод (оновлено)
В Україну вже надійшли САУ М109, - Резніков
В Україну вже надійшли САУ М109, - Резніков
Петра Порошенка не пропустили через кордон на Парламентську асамблею країн НАТО - Геращенко
Петра Порошенка не пропустили через кордон на Парламентську асамблею країн НАТО - Геращенко
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Сергій Гайдай: «Місто Сєвєродонецьк знищують повністю, як Маріуполь»
Сергій Гайдай: «Місто Сєвєродонецьк знищують повністю, як Маріуполь»
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Вакцинація від COVID-19 триває майже в усіх регіонах України, - МОЗ

Наразі роблять 50–60 тис. щеплень за тиждень.

Вакцинація від COVID-19 триває майже в усіх регіонах України, - МОЗ
Фото: ЕРА/UPG

Вакцинація від COVID-19 триває в усіх регіонах України, за винятком Донецької та Луганської областей, і наразі жодних причин для її припинення у відносно безпечних регіонах немає.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє пресцентр МОЗ.

"Вакцинація триває в усіх областях країни, за винятком Донецької та Луганської. Жодних нормативних, юридичних чи організаційних підстав для її припинення немає. Звісно, істотною перешкодою для вакцинації стає зменшення інфраструктури", - заявив Кузін.

Він пояснив, що до повномасштабної війни працювало більше 3,5 тис. пунктів щеплень, 500 центрів масової вакцинації і 1400 мобільних бригад.

Наразі, як інформують у МОЗ, тисячу пунктів щеплень, майже тисячу мобільних бригад і близько 350 масових центрів вакцинації закрито з міркувань безпеки та через переорієнтацію медичних працівників. У відомстві зазначили, що це, безумовно, впливає на темпи вакцинації: до 24 лютого медики проводили близько 100 тис. щеплень щодня, а наразі - 50–60 тис. за тиждень.

"Наразі використовуються дві вакцини — CoronaVac і Pfizer. Вакцин Moderna та AstraZeneca у країні немає, і найближчим часом використовуватися вони не будуть, бо у нас вистачає перших двох", – наголосив головний державний санітарний лікар.

Кузін також уточнив, що наразі додатково працюють бригади, які вакцинують внутрішньо переміщених осіб та людей, які живуть у віддалених районах у західному напрямку.

Нагадаємо, що сертифікати про щеплення від ковіду відображатимуться в "Дії" 1,5 року після вакцинації. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також