У лікарні Сєвєродонецька лишилися тільки три лікарі

У стаціонарі нині перебувають 20 пацієнтів. Ліків і їжі вистачить приблизно трохи більше ніж на тиждень.

У лікарні Сєвєродонецька Луганської області залишилися усього три лікарі. Харчів та медикаментів вистачить приблизно на десять днів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай із посиланням на керівника комунального некомерційного підприємства "Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня" Романа Водяника.

"У нашому медичному закладі залишилися працювати усього три лікаря. Ще їм допомагають п’ять медсестер. На стаціонарі перебувають 20 пацієнтів. Багатопрофільна лікарня практично знищена росіянами. Поблизу корпусів залишається багато нерозірваних боєприпасів. Надаємо допомогу за можливостями медзакладу. Вчора змогли евакуювати сімох пацієнтів. Позавчора – 12 важкопоранених. Медикаментами та продуктами харчування ми забезпечені приблизно на десять днів", – зазначив він.

Лкарню Сєвєродонецька російські військові обстрілюють регулярно. Пʼять днів тому снаряди прилетіли майже в кожен її корпус.