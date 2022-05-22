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ВР ухвалила закон про обмеження обігу ліків, виготовлених у Білорусі та РФ

Документ підтримали 338 депутатів. 

ВР ухвалила закон про обмеження обігу ліків, виготовлених у Білорусі та РФ
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Верховна Рада ухвалила закон, який обмежує обіг в Україні лікарських засобів, вироблених у Росії та Білорусі. 

Про це йдеться на сайті ВР

За законопроєкт "Про внесення змін до закону України "Про лікарські засоби" щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь" (проєкт №7313) проголосувало 338 нардепів. 

"З огляду на триваючу неспровоковану та несправедливу військову агресію Російської Федерації щодо України за сприяння Білорусі, необхідним є обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території цих країн", – йдеться у пояснювальній записці законопроєкту. 

Такі заходи, на думку авторів документа, стимулюватимуть відмовитися від постачання товарів з цих країн у всьому світі. Окрім того, ухвалення закону чітко зафіксує позицію України щодо неприйнятності економічних відносин з країнами, які знищують українських громадян чи сприяють агресору в цьому. 

Нагадаємо, наказом від 19 березня Міністерство охорони здоров’я припинило реєстрацію в Україні 39 медичних препаратів з Білорусі.

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