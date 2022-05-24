Мешканці Ірпеня зможуть отримати консультацію ендокринологів

Завтра, 25 травня, в Ірпені на Київщині консультуватимуть дитячий та дорослий ендокринологи Інституту ендокринології та обміну речовин ім. Комісаренка.
Про це повідомив канал ITV.
Фахівці будуть приймати безкоштовно в дитячій та дорослій поліклініках на вул. Садовій в Ірпені.
Попередній запис відбувається за телефонами: 0497 61 640 (дорослі), 0497 67 113 (діти).
Початок консультацій о 9:00.
Нагадаємо, 11 травня в Ірпені на території санаторію «Дубки» почало роботу наметове містечко для людей, які втратили своє житло.