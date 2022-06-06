​МОЗ отримало гуманітарну допомогу - 38 тонн ліків

Міністерство охорони здоров'я отримало 22 автомобілі швидкої допомоги і 38 тонн лікарських препаратів в якості гуманітарної допомоги.

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Протягом минулого тижня МОЗ отримало від різних донорів та благодійних організацій 22 автомобілі швидкої допомоги, кисневу станцію, промисловий генератор, 15 електрогенераторів, 10 тонн препаратів групи інсулінів, 28 тонн противірусних засобів прямої дії.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Також надійшли:

150 захисних шоломів,

735 бронежилетів,

3680 тактичних аптечок,

2500 турнікетів,

900 гемостатичних бинтів,

4300 термоковдр,

22,5 т засобів індивідуального захисту,

3,5 тонни реагентів для лабораторних досліджень,

тонна дезінфекційних засобів,

20 тис. швидких тестів на антиген SARS-COV-2,

840 тис. бактерицидних таблеток для очищення води,

50 портативних наборів для перевірки якості води.

Нагадаємо, за рахунок коштів, які надійшли на платформу United24, закупили 35 апаратів ШВЛ.