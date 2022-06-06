У Вінниці запрацює оздоровчий центр "ЯМаріуполь.Родина", уже сформували перший заїзд, - Маріупольська міськрада

Невдовзі у Вінниці запрацює оздоровчий центр "ЯМаріуполь. Родина".

Про це повідомили в пресслужбі Маріупольської міської ради.

Перший заїзд уже сформували. До нього ввійшли 120 маріупольців.

Як розповіли в міськраді, центр розташований у дубово-хвойному лісі з цілющими водними джерелами. Гостей харчуватимуть волонтери організації World Central Kitchen. "Для дітей будуть працювати аніматори. Також влаштують відвідини кінної ферми, різноманітні розваги та екскурсії Вінниччиною", - додали в пресслужбі ради.

За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, у центрі планують оздоровити майже тисячу маріупольців.

Наразі продовжують формувати другий заїзд, який розпочнеться 27 червня.

У міськраді також повідомили, що сім'ї з маріупольською реєстрацією можуть залишати заявки в центрах "ЯМаріуполь", які працюють у Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці та Києві.

Нагадаємо, 26 травня центр підтримки переселенців "ЯМаріуполь" запрацював у Києві.

World Central Kitchen – заснована шеф-кухарем Хосе Андерсом організація, що надає харчування постраждалим від гуманітарних, кліматичних та інших криз. Нещодавно пожертву для WCK зробив бенд Metallica.