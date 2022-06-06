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Радник мера Маріуполя попередив про фейкову "евакуацію" до Запоріжжя

Нині з міста не організовують виїзд. 

Радник мера Маріуполя попередив про фейкову "евакуацію" до Запоріжжя
Маріуполь
Фото: EPA/UPG

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про оголошення фейкової евакуації до Запоріжжя. Канали в соцмережах розповсюдили недостовірні дані про вивіз людей з тимчасово окупованого міста.

У цих повідомленнях зазначено, що збір проводиться з району Порт Сіті під патронатом ООН і Червоного Хреста, зазначив радник мера в Telegram. 

"Пропонують послуги власних перевізників за гроші, що начебто будуть долучатись до колони. При цьому посилаються, зокрема, на мій телеграм канал. Ця інформація є cвідомим обманом, спрямованим на отримання грошей за перевезення з окупованих територій без надання послуги. Фактично це шахрайство. Телефон шахраїв – +30683279596", – попередив він.

Андрющенко підкреслив, що евакуації з Маріуполя на зараз не планують. Жодних повідомлень про це не було. 

Нагадаємо, Маріуполь перебуває в тимчасовій окупації. Централізованої евакуації з міста зараз немає. Російські війська примушують мешканців проходити фільтрацію та депортують їх до РФ.

Про те, як маріупольці рятуються з міста, читайте в інтервʼю LB "Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки".

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