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Київський метрополітен скоротив інтервали між поїздами

Деякі станції лишаються закритими. 

Київський метрополітен скоротив інтервали між поїздами
Фото: kyivcity.gov.ua

Метрополітен Києва скоротив інтервал руху між поїздами до чотирьох-пʼятих хвилин у пікові години, а між ними – до восьми-десяти.

На станціях "Дарниця" і "Видубичі" відкриють другі вестибюлі, а на "Осокорках" і "Лісовій" роботу вестибюлів буде змінено, повідомили в КМДА

"Без зупинки поїзди курсують повз станції «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк», «Майдан Незалежності». Зачинено пересадочний вузол «Хрещатик»–«Майдан Незалежності»", – нагадали в повідомленні. 

У разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену призупиняється. Підземні станції метрополітену продовжують виконувати функцію укриття.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення курсування метро відновили 28 лютого, однак поїзди їздили набагато рідше, ніж зазвичай. Поступово інтервали скорочувались: із 40 хвилин у березні до пʼяти-семи хвилин у пікові години.

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