Минулої доби на Харківщині спалахнули сім пожеж через ворожі обстріли

Учора рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, 12 з яких на ліквідацію пожеж. Сім пожеж були викликані обстрілами.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС у Харківській області.

Зазначається, що через ворожі обстріли спалахнули три пожежі в Ізюмському, по одній - у Чугуївському, Харківському, Красноградському та Лозівському районах області. Постраждали приватні будинки, підприємства, магазин та екосистеми.

На території Старовірівської громади окупанти завдали удару по одному з приватних підприємств. Почалася пожежа, що охопила 7 вантажних, 6 легкових автомобілів та 10 причепів. Її загальна площа становила близько 500 кв. м. Вибухом зруйновано будівлю. Постраждали та були госпіталізовані дві людини. Чотири пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС протягом майже п’яти годин гасили вогонь.

Піротехнічні підрозділи ДСНС учора ліквідували 35 ворожих боєприпасів.

Нагадаємо, 4 травня в Харкові стався вибух на підприємстві, одна людина загинула.