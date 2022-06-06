Адвокат Масі Найєм важко поранений в ході бойових дій (доповнено)
Адвокат Масі Найєм важко поранений в ході бойових дій (доповнено)
Кейс Невзорова: хто наступний?
Кейс Невзорова: хто наступний?
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У Києві пролунали вибухи, постраждала одна людина (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, постраждала одна людина (оновлено)
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
ГоловнаСуспільствоВійна

Минулої доби на Харківщині спалахнули сім пожеж через ворожі обстріли

Постраждали приватні будинки, підприємства, магазин, екосистеми.

Минулої доби на Харківщині спалахнули сім пожеж через ворожі обстріли
Пожежа на Харківщині. Ілюстративне фото
Фото: ГУ ДСНС Харківської області у Facebook

Учора рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, 12 з яких на ліквідацію пожеж. Сім пожеж були викликані обстрілами.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС у Харківській області.

Зазначається, що через ворожі обстріли спалахнули три пожежі в Ізюмському, по одній - у Чугуївському, Харківському, Красноградському та Лозівському районах області. Постраждали приватні будинки, підприємства, магазин та екосистеми.

На території Старовірівської громади окупанти завдали удару по одному з приватних підприємств. Почалася пожежа, що охопила 7 вантажних, 6 легкових автомобілів та 10 причепів. Її загальна площа становила близько 500 кв. м. Вибухом зруйновано будівлю. Постраждали та були госпіталізовані дві людини. Чотири пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС протягом майже п’яти годин гасили вогонь.

Піротехнічні підрозділи ДСНС учора ліквідували 35 ворожих боєприпасів.

Нагадаємо, 4 травня в Харкові стався вибух на підприємстві, одна людина загинула.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також