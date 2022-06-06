Адвокат Масі Найєм важко поранений в ході бойових дій (доповнено)
Адвокат Масі Найєм важко поранений в ході бойових дій (доповнено)
Кейс Невзорова: хто наступний?
Кейс Невзорова: хто наступний?
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У Києві пролунали вибухи, постраждала одна людина (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, постраждала одна людина (оновлено)
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія переформатовує корабельне угруповання в Чорному морі: у готовності – два ракетоносії

Також окупанти розмістили в акваторії пʼять великих десантних кораблів. 

Росія переформатовує корабельне угруповання в Чорному морі: у готовності – два ракетоносії
Ілюстративне фото
Фото: slovoidilo.ua

Росія проводить переформатування своїх кораблів у Чорному морі. У готовності до ракетних ударів перебувають один корабель і один підводний човен, споряджені 12 крилатими ракетами.

Також у готовності до дій перебувають пʼять великих десантних кораблів, повідомили у зведенні оперативного командування "Південь". 

"Отже заборона відвідування узбережжя, що є наразі не місцем відпочинку, а потенційним рубежем оборони, попередження про небезпеку купання в морі через загрозу детонації морських мін, так само важливі, як сигнали повітряної тривоги, і їх не варто ігнорувати, заради збереження власного життя", – наголосили в оперативному командуванні. 

У Миколаївській області росіяни продовжують обстріли населених пунктів уздовж лінії розмежування та в тилу підрозділів захисників, щоб створити ілюзію панування на максимально можливій частині області. 

У Херсонській області окупанти відбирають приватний бізнес. Вони хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму паливо. 

За минулу добу окупанти завдали авіаудару по позиціях оборонців з вертольота Ка-52. У відповідь отримали три враження від нашої авіації. 

Ракетно-артилерійські підрозділи оборонців ліквідували 59 окупантів, танк, шість інших бронемашин, зенітно-акетний комплекс "ТОР М1", реактивну систему залпового вогню, гаубицю "Гвоздика" і 5 авто. У трьох населених пунктах Херсонщини знищено три ворожі польові склади боєприпасів. 

Нагадаємо, що кількість ворожого флоту в нашій акваторії Чорного моря постійно змінюється. Ворог періодично відводить великі десантні кораблі та змінює кількість ракетоносіїв. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також