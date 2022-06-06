Росія переформатовує корабельне угруповання в Чорному морі: у готовності – два ракетоносії

Також окупанти розмістили в акваторії пʼять великих десантних кораблів.

Росія проводить переформатування своїх кораблів у Чорному морі. У готовності до ракетних ударів перебувають один корабель і один підводний човен, споряджені 12 крилатими ракетами.

Також у готовності до дій перебувають пʼять великих десантних кораблів, повідомили у зведенні оперативного командування "Південь".

"Отже заборона відвідування узбережжя, що є наразі не місцем відпочинку, а потенційним рубежем оборони, попередження про небезпеку купання в морі через загрозу детонації морських мін, так само важливі, як сигнали повітряної тривоги, і їх не варто ігнорувати, заради збереження власного життя", – наголосили в оперативному командуванні.

У Миколаївській області росіяни продовжують обстріли населених пунктів уздовж лінії розмежування та в тилу підрозділів захисників, щоб створити ілюзію панування на максимально можливій частині області.

У Херсонській області окупанти відбирають приватний бізнес. Вони хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму паливо.

За минулу добу окупанти завдали авіаудару по позиціях оборонців з вертольота Ка-52. У відповідь отримали три враження від нашої авіації.

Ракетно-артилерійські підрозділи оборонців ліквідували 59 окупантів, танк, шість інших бронемашин, зенітно-акетний комплекс "ТОР М1", реактивну систему залпового вогню, гаубицю "Гвоздика" і 5 авто. У трьох населених пунктах Херсонщини знищено три ворожі польові склади боєприпасів.

Нагадаємо, що кількість ворожого флоту в нашій акваторії Чорного моря постійно змінюється. Ворог періодично відводить великі десантні кораблі та змінює кількість ракетоносіїв.