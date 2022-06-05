Унаслідок обстрілів Росії на Донбасі загинули семеро людей

За добу українські військові відбили сім атак ворога.

У результаті ворожих обстрілів у Донецькій та Луганській областях загинуло семеро людей.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

"Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 41 цивільний об'єкт, з них: 33 житлові будинки, лікарню, водогін, комбікормовий завод, машинобудівний завод, сільськогосподарське підприємство. В результаті цих обстрілів загинули 7 цивільних осіб. Дані про загиблих та поранених уточнюються", - йдеться в повідомленні.

За добу українські військові відбили сім атак ворога, знищили 18 одиниць техніки, вразили 2 повітряні цілі. На двох локаціях тривають бої.

Протягом минулої доби військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили: 4 танки; 3 артилерійські системи; 8 бойових броньованих машин; 3 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат.

Нагадаємо, українські десантники збили російський вертоліт "Алігатор" на Донеччині.