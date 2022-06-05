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Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків на час воєнного стану

Аикористання петард, феєрверків та іншої піротехніки "провокує стрес і дискомфорт в українців, а також частково створює загрози їхньому життю і здоров'ю".

Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків на час воєнного стану
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути можливість заборони феєрверків під час воєнного стану.

Про це повідомляється на сайті Офісу предидента у відповідь на відповідну петицію.

Зазначається, що використання петард, феєрверків та іншої піротехніки в умовах воєнного стану "провокує стрес і дискомфорт в українців, а також частково створює загрози їхньому життю і здоров'ю".

Президент також підтримав ідею врегулювати застосування піротехніки під час воєнного стану на законодавчому рівні. Він наголосив, що вирішення таких питань належить до сфери діяльності Національної поліції.

"Враховуючи викладене, електронна петиція направлена до Кабінету міністрів України з проханням розглянути відповідно до вимог чинного законодавства та вжити необхідних заходів реагування", - зазначив президент.

Нагадаємо, відповідна петиція була зареєстрована за кілька днів до Нового року, але набрала необхідну кількість голосів уже після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

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