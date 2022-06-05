Зеленський відвідав у Запорізькій області санаторій, де мешкають вимушені переселенці

Зокрема там розміщені люди, яким вдалося врятуватися з Маріуполя.

Президент Володимир Зеленський відвідав у Запорізькій області санаторій-профілакторій, де розмістили вимушених переселенців, які покинули свої домівки через розвʼязану Росією війну.

Він оглянув кабінети для лікування та житлові приміщення і поспілкувався з вимушеними переселенцями, повідомили в президентській пресслужбі.

"У нас немає сумнівів, що ми звільнимо всі тимчасово окуповані міста. Це обов’язково буде", – зазначив президент.

ВПО із Маріуполя розповіли про трагічні події, які вони пережили через російське вторгнення. Вони звернулися до президента з проханням посприяти в питанні відновлення втрачених документів та оформлення свідоцтв про смерть рідних, які загинули на тимчасово окупованих територіях.

Володимир Зеленський закликав переселенців долучатися до розробки механізму, який міг би спростити процедуру отримання таких документів.

"Можна знайти нові правові механізми з огляду на обставини. Якщо ви запропонуєте, можемо також зробити й певні законодавчі зміни", – зауважив президент.

Він додав, що всі люди, які втратили свої домівки, отримають комфортне житло.

Глава держави подарував маленьким переселенцям, які проживають у профілакторії, планшети. Зокрема, подарунок отримав восьмирічний Єгор Кравцов, який вів щоденник під час перебування під обстрілами в місті Маріуполі.

Нагадаємо, Єгор Кравцов, автор "Маріупольського щоденника", на сотий день війни зумів вирватися з бабусею з Маріуполя до Запоріжжя. Дитина вела записи в підвалі понищеного росіянами міста. У щоденнику маленький українець розповідав про будні в російській облозі.