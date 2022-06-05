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Фонд "Повернись живим" закупив 478 тепловізорів для 42 військових частин

Передача відбувалась у координації з Командуванням сил логістики. 

Фонд "Повернись живим" закупив 478 тепловізорів для 42 військових частин
Фото: Тарас Чмут у Facebook

Фонд "Повернись живим" здійснив закупівлю 478 тепловізорів для Збройних сил України вартістю в 51 млн 692 тис. гривень.

Ця одна велика закупівля закрила "дірки" в потребах 42 військових частин, повідомив голова фонду Тарас Чмут у Facebook.

Йдеться про:

  • 36 од. для піхоти (14, 24, 28, 30, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 93 та 128 бригад)
  • 95 од. для новостворених бригад Корпусу резерву (60, 65, 66, 68, 71, 110, 115)
  • 74 од. для ДШВ (25, 79, 80 та 81 бригади)
  • 50 од. для бригад ТРО, які воюють на фронтах (103, 108, 110, 111, 113 бригади)
  • 47 од. для навчальних закладів (169 НЦ "Десна", Академія СВ та Військова академія) 
  • 28 од. для танкістів (1, 3 та 4 бригади)  
  • 26 од. для морпіхів (35 бригади та 501 і 503 бати)
  • 13 од. для артилеристів (26 та 45 бригади) 
  • 9 од. для розвідувальних батальйонів (74 та 140-й)

"Цього разу вся передача відбувалася у тісній координації з Командуванням сил логістики, щоби унеможливити дублювання з тим, що передає держава, і при цьому держава розуміла хто і скільки отримує від Фонду. Це про партнерство та відповідальне волонтерство як таке", – зазначив Чмут.

Він додав, що це велика допомога і великі народні кошти, але це все ще маленька частинка того, що потребували та потребують військові кожного дня. 

Нагадаємо, в травні благодійний фонд "Повернись живим" передав українській армії 6040 радіостанцій Motorola і Hytera вартістю близько 100 мільйонів гривень. 

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