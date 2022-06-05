Фонд "Повернись живим" закупив 478 тепловізорів для 42 військових частин

Фонд "Повернись живим" здійснив закупівлю 478 тепловізорів для Збройних сил України вартістю в 51 млн 692 тис. гривень.

Ця одна велика закупівля закрила "дірки" в потребах 42 військових частин, повідомив голова фонду Тарас Чмут у Facebook.

Йдеться про:

36 од. для піхоти (14, 24, 28, 30, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 93 та 128 бригад)

95 од. для новостворених бригад Корпусу резерву (60, 65, 66, 68, 71, 110, 115)

74 од. для ДШВ (25, 79, 80 та 81 бригади)

50 од. для бригад ТРО, які воюють на фронтах (103, 108, 110, 111, 113 бригади)

47 од. для навчальних закладів (169 НЦ "Десна", Академія СВ та Військова академія)

28 од. для танкістів (1, 3 та 4 бригади)

26 од. для морпіхів (35 бригади та 501 і 503 бати)

13 од. для артилеристів (26 та 45 бригади)

9 од. для розвідувальних батальйонів (74 та 140-й)

"Цього разу вся передача відбувалася у тісній координації з Командуванням сил логістики, щоби унеможливити дублювання з тим, що передає держава, і при цьому держава розуміла хто і скільки отримує від Фонду. Це про партнерство та відповідальне волонтерство як таке", – зазначив Чмут.

Він додав, що це велика допомога і великі народні кошти, але це все ще маленька частинка того, що потребували та потребують військові кожного дня.

Нагадаємо, в травні благодійний фонд "Повернись живим" передав українській армії 6040 радіостанцій Motorola і Hytera вартістю близько 100 мільйонів гривень.