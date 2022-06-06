Уночі росіяни обстріляли Харків, у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

На Полтавщині ніч минула відносно спокійно, уночі в небі ЗСУ збили ворожу ракету. Про це йдеться у зведенні від ОВА станом на 8 ранку.

Увечері та вночі ворог обстрілював житлові райони околиць Харкова, зокрема Салтівку. За попередніми даними, постраждалих немає. Обстрілів зазнали Близнюки, Первомайський та с. Слобожанське. По області протягом доби обстрілювали Ізюмський район, Чугуївський та Харківський. Загалом ворог за вчора убив трьох мирних людей і 10 поранив.

У Луганській області оборонці відбили половину Сєвєродонецька. Тривають запеклі вуличні бої, багато поранених військових. У Лисичанську росіяни обстріляли пекарню, яка до останнього пекла хліб для містян. Крім пекарні, постраждали декілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки. Більш серйозні руйнування в Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, три – в Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці. 1 людина загинула. Учора евакуйовано 98 людей.

У Донецькій області війська окупанта ведуть обстріли по всій лінії фронту зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Град", завдають ракетних ударів. Під обстрілами Авдіївка, Слов’янськ, Дружківка, смт. Нью-Йорк, Часів Яр, Бахмут, Краматорськ. Пошкоджено 20 об’єктів, серед яких житлові будинки та промислові об'єкти. Загинуло двоє цивільних. Триває евакуація населення.

Уночі один із районів міста Миколаїв зазнав артилерійських обстрілів, сталося пошкодження приватного житлового будинку. Миколаївський район: уночі в результаті потрапляння ворожих боєприпасів та їхніх уламків у с. Лупареве Галицинівської громади зайнялася пожежа господарської будівлі та сухої трави на відкритій території.

У Херсонській області ситуація критична: там немає мобільного та Інтернет-зв’язку, провізії, ліків та готівки. Місцеві жителі повідомляють про мінування. Унаслідок мінування берегів моря, зокрема, у Лазурному, на російській міні підірвались троє місцевих жителів. Усі загинули.

Бої тривають на кордоні Миколаївської і Херсонської областей та в Бериславському районі. Там ворог хоче відновити втрачені позиції та веде обстріл сіл. Критична ситуація на території Калинівської та Великоолександрівської громад. У Херсоні все більше з’являється патріотичних українських написів, місцеві жителі знімають прапори країни агресора з установ.

Нагадаємо, російські війська наступають на Словʼянськ і Святогірськ. За вчора ЗСУ знищено чотири танки, три артилерійські системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат.