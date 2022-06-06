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У Миколаєві пролунали вибухи

Мер закликав усіх перебувати в укриттях чи щонайменше дотримуватись правила двох стін. 

У Миколаєві пролунали вибухи
Ілюстративне фото
Фото: скріншот

У Миколаєві вранці 6 червня почали лунати вибухи. Про це о 9:54 повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Він додав, що в Миколаєві – загроза артобстрілу.

"У місті лунають вибухи. Друзі, прошу всіх пройти до укриттів! Як мінімум – дотримуйтесь правила двох стін!" – наголосив він. 

Нагадаємо, у суботу російські окупанти обстріляли в Миколаєві інфраструктурний об’єкт. Через це там загорілись склади із зерновим шротом. 

Вогонь по Миколаївщині ведеться зокрема з території тимчасово захопленої росіянами Херсонської області. 

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