У Миколаєві пролунали вибухи

Мер закликав усіх перебувати в укриттях чи щонайменше дотримуватись правила двох стін.

У Миколаєві вранці 6 червня почали лунати вибухи. Про це о 9:54 повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Він додав, що в Миколаєві – загроза артобстрілу.

"У місті лунають вибухи. Друзі, прошу всіх пройти до укриттів! Як мінімум – дотримуйтесь правила двох стін!" – наголосив він.

Нагадаємо, у суботу російські окупанти обстріляли в Миколаєві інфраструктурний об’єкт. Через це там загорілись склади із зерновим шротом.

Вогонь по Миколаївщині ведеться зокрема з території тимчасово захопленої росіянами Херсонської області.