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Група Макфола-Єрмака презентувала Дорожню карту індивідуальних санкцій

Негайних обмежувальних закладів пропонують вжити щодо топ-100 Forbes.

Група Макфола-Єрмака презентувала Дорожню карту індивідуальних санкцій

Міжнародна робоча група Макфола-Єрмака з питань санкцій щодо Росії представила Дорожню карту індивідуальних обмежувальних заходів. 

Головним завданням документу є посилення тиску на керівні еліти режиму. Це сприятиме припиненню війни РФ проти України, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Серед цих категорій – олігархи, найвищі урядовці, ключовий менеджмент компаній, включно з іноземцями, російські пропагандисти, керівництво політичних партій, члени сімей та довірені особи всіх цих людей", – повідомив він.

Він додав, що кількість потенційних кандидатів на обмежувальні заходи складає не меше 12 000 фізичних та 3000 юридичних осіб. Негайний пріорітет – 100 найбагатших людей зі списку Forbes.

"На думку групи Макфола-Єрмака, особливу увагу слід приділити тим олігархам, які наразі змогли уникнути санкцій у більшості або в усіх юрисдикціях. Серед них: Володимир Потанін, власник «Норильського нікелю» та інших великих активів, Андрій Бокарьов, співвласник «Трансмашхолдингу» та інших великих активів, Іскандер Махмудов, який є співвласником компаній «Трансойл», «Трансмашхолдинг»", – зазначив голова ОП. 

Ключовими санкційними механізмами названі заморожування активів, заборона на в’їзд до країн санкційної коаліції, припинення повноважень у західних компаніях. 

20 квітня міжнародна експертна група Єрмака-Макфола опублікувала План дій щодо посилення санкційного тиску на Росію. До групи увійшли українські та закордонні експерти, а створена вона була за ініціативою президента Володимира Зеленського.

Станом на 12 травня було реалізовано 33% цього плану дій. 

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