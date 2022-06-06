​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000

Українські артилеристи завершили теоретичну підготовку щодо застосування німецьких гаубиць PzH 2000 та перейшли до практичного застосування.

Про це в Telegram повідомляє Оперативний ЗСУ.

“Наші артилеристи завершили теоретичну підготовку на німецьких САУ “PzH 2000” та перейшли до практичного застосування”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що група українських, нідерландських та німецьких фахівців адаптували програмне забезпечення PzH 2000 для користування ЗСУ. Були модернізовані самохідні гаубиці PzH 2000 та доопрацюване програмне забезпечення систем озброєння, яке невдовзі нищитиме ворога.

Нагадаємо, на початку травня в Німеччині почалися тренування українських солдатів на 155-мм самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000.

Військові приземлилися в Рейнланд-Пфальц літаком Бундесверу з Польщі та почали навчання в артилерійській школі в Ідар-Оберштайні.