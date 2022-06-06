Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Кейс Невзорова: хто наступний?
Кейс Невзорова: хто наступний?
Адвокат Масі Найєм важко поранений в ході бойових дій (доповнено)
Адвокат Масі Найєм важко поранений в ході бойових дій (доповнено)
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
У Києві пролунали вибухи, постраждала одна людина (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, постраждала одна людина (оновлено)
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
ГоловнаСуспільствоВійна

​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000

Почались практичні тренування.

​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
Фото: Оперативний ЗСУ у Telagram

Українські артилеристи завершили теоретичну підготовку щодо застосування німецьких гаубиць PzH 2000 та перейшли до практичного застосування.

Про це в Telegram повідомляє Оперативний ЗСУ.

“Наші артилеристи завершили теоретичну підготовку на німецьких САУ “PzH 2000” та перейшли до практичного застосування”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що група українських, нідерландських та німецьких фахівців адаптували програмне забезпечення PzH 2000 для користування ЗСУ. Були модернізовані самохідні гаубиці PzH 2000 та доопрацюване програмне забезпечення систем озброєння, яке невдовзі нищитиме ворога.

Нагадаємо, на початку травня в Німеччині почалися тренування українських солдатів на 155-мм самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000.

Військові приземлилися в Рейнланд-Пфальц літаком Бундесверу з Польщі та почали навчання в артилерійській школі в Ідар-Оберштайні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також